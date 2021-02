Borussia Dortmund : les 2 facteurs qui risquent de sceller l'avenir d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

Du haut de ses 20 ans, il est déjà une référence à son poste en Europe. Son doublé avec Séville en huitième aller de Ligue des Champions a fait le tour du monde, et le géant norvégien totalise déjà dix-huit buts en treize rencontres de la plus grande des compétitions européennes dans sa jeune carrière. Et chez les cadors du Vieux Continent, on suit sa situation de très près...

Depuis des mois, les clubs les plus huppés des grands championnats européens ont été annoncés sur le coup, avec le Real Madrid en principal candidat pour s'attacher ses services, alors que le FC Barcelone rode également. Et d'après les dernières informations publiées un peu partout en Europe, on pourrait bel et bien se diriger vers un départ de la coqueluche de Mino Raiola cet été.

La situation du Borussia Dortmund n'est pas évidente

Comme l'explique Bild, une non-qualification en Ligue des Champions scellerait pratiquement l'avenir de l'ancien de Salzbourg. Tout d'abord, parce que l'attaquant ne se voit logiquement pas passer à côté d'une participation en Europe, ce que d'autres clubs européens pourraient lui garantir. Sixième, le BVB pointe à six unités de la quatrième place, occupée par Wolfsbourg.

Mais aussi pour des raisons financières, puisque son club passerait à côté d'une belle somme d'argent. De son côté, AS explique ainsi que la situation financière du club de la Ruhr est critique avec deux baisses de salaires déjà actées avec l'effectif. Les dirigeants vont ainsi être contraints de se séparer de quelques joueurs avec une grosse cote, Haaland ou Sancho par exemple. Si tout le monde évoquait la date de 2022 comme probable départ d'Haaland, il pourrait avoir lieu bien plus tôt.