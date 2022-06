Les adieux de Sadio Mané à Liverpool

La suite après cette publicité

Sadio Mané a officiellement quitté Liverpool pour le Bayern Munich ce mercredi. Le transfert du Sénégalais a été annoncé par les deux clubs. Il est estimé à 40 M€ bonus compris, alors qu'il ne restait plus qu'une année de contrat à l'attaquant. Ce dernier a tout gagné chez les Red en six ans de présence. Il restera comme l'une des légendes de Liverpool et il est en conscient. Dans un dernier entretien accordé aux médias du club, il a expliqué qu'il n'oublierait jamais cette période, remerciant au passage ses coéquipiers, son entraîneur Jürgen Klopp, le staff et les supporters qui ont toujours montré leur attachement au joueur de 30 ans. Mané l'affirme, il sera toujours un supporter des Reds.

«Dès le premier jour où je suis arrivé au club, j'ai parlé au patron quand j'étais à Southampton et je pense qu'à ce moment-là, nous n'étions même pas en Ligue des champions. Il m'a appelé et j'ai dit : "Bien sûr. J'ai juste décidé avec mon cœur que je venais à Liverpool", parce que c'est là que je me voyais et pour moi c'était le bon moment, le bon club pour tout réaliser. Nous avons beaucoup gagné et j'ai passé un très bon moment ici. Un temps incroyable à Liverpool, on a beaucoup gagné. Comme je le dis toujours, ma vie est toujours lié aux défis et quand le Bayern est venu, j'ai dit au club que je voulais partir. Je voulais aller ailleurs pour voir un nouveau défi. Ce n'est rien d'autre, c'est juste un défi parce que pour moi, je veux toujours me remettre en question pour aller de mieux en mieux», explique l'ancien Messin.