Manchester City : l’incroyable pétard de Nico Gonzalez en FA Cup

Ce samedi, Manchester City a validé son billet pour la finale de la FA Cup. Face à Southampton, les Cityzens ont eu peur. Menés jusqu’à la 82e minute de jeu et l’égalisation de Jérémy Doku. Pour se qualifier, City s’en est remis à Nico Gonzalez.

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Malgré son temps de jeu irrégulier, le milieu espagnol a montré qu’il était quand même en forme avec un but exceptionnel. Après une première passe ratée, le milieu espagnol a récupéré le ballon et a envoyé une praline au fond des filets. A consommer sans modération.