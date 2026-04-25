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FA Cup

Manchester City : l’incroyable pétard de Nico Gonzalez en FA Cup

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Nico González @Maxppp
Man City 2-1 Southampton

Ce samedi, Manchester City a validé son billet pour la finale de la FA Cup. Face à Southampton, les Cityzens ont eu peur. Menés jusqu’à la 82e minute de jeu et l’égalisation de Jérémy Doku. Pour se qualifier, City s’en est remis à Nico Gonzalez.

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Two goals for @ManCity in five minutes and Nico González puts them ahead!

📺 @BBCMOTD, @footballontnt and @SportsonMax
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Malgré son temps de jeu irrégulier, le milieu espagnol a montré qu’il était quand même en forme avec un but exceptionnel. Après une première passe ratée, le milieu espagnol a récupéré le ballon et a envoyé une praline au fond des filets. A consommer sans modération.

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