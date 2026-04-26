Le Real Madrid fait face à 2 scénarios catastrophe pour le Clasico

C’est une terrible saison que vivent les fans du Real Madrid. En plus d’avoir déjà fait une croix sur la Ligue des Champions avec cette élimination en quarts de finale de leur compétition fétiche face au Bayern, les Merengues vont voir le FC Barcelone soulever, une fois encore, le trophée de champion d’Espagne. Avec onze points d’écart entre Blaugranas et Merengues à cinq journées de la fin, et même s’il y a encore un Clasico à jouer, la messe est dite.

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Tout au long de la saison, l’équipe d’Hansi Flick a été bien plus régulière, affichant encore une puissance offensive sans égal en Espagne, qui a contribué à faire oublier certaines lacunes dans le secteur défensif. Côté madrilène, ce fut particulièrement médiocre, que ce soit sous les ordres de Xabi Alonso ou d’Alvaro Arbeloa, avec une animation offensive morde et une arrière-garde pas franchement plus rassurante que celle des Catalans. Sans parler de tous les soucis extra-sportifs liés, en bonne partie, à la gestion de stars de l’équipe.

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Deux scénarios terribles

Mais surtout, ce hasard du calendrier fait que les Merengues vont se prendre le titre barcelonais en pleine face. Effectivement, deux scénarios assez compliqués se dressent devant la bande de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr. Le premier cas de figure : le FC Barcelone se présente au Clasico du 10 mai, dans 2 journées, en étant champion. Ce qui "obligerait" les joueurs du Real Madrid à faire ce fameux pasillo - une haie d’honneur - aux joueurs barcelonais, ce qui est toujours considéré comme humiliant. Un scénario qui se produirait dans le cas où le Barça gagne le week-end prochain face à Osasuna et que le Real Madrid ne batte pas l’Espanyol.

Même si, selon El Chiringuito de Jugones, le Real Madrid n’aurait pour le moment aucune intention de faire ce pasillo, refusant de rendre hommage à une équipe selon eux favorisée par l’arbitrage et cette affaire Negreira. Ce qui augure déjà une possible semaine pleine de polémiques en Espagne… Deuxième option : dans le cas où l’équipe d’Hansi Flick ne soit pas sacrée le week-end prochain, elle pourrait l’être dans deux semaines, lors de ce fameux Clasico donc, et fêter son titre face au Real Madrid. Un pasillo ou un match du titre ; voici les deux options qui s’offrent aux Merengues pour ce Clasico. La peste ou le choléra…