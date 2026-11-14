Équipe de France : Zinédine Zidane vole au secours de sa défense

Interrogé sur les fragilités défensives de son équipe après la défaite contre l’Italie (3-1), Zinédine Zidane n’a pas totalement partagé ce constat. « Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous me dites. Ce n’était pas lié au fait qu’on ne soit pas bien défensivement. Au contraire, je pense qu’on le fait plutôt bien », a répondu le sélectionneur, qui ne considère donc pas l’arrière-garde des Bleus comme le principal problème.

La suite après cette publicité

Le technicien a également rappelé que son groupe n’en était qu’à son deuxième rassemblement et que le manque de temps pour travailler collectivement compliquait la mise en place de ses principes. «On n’est pas en club, donc forcément c’est compliqué car on n’a pas le temps de s’entraîner », a-t-il expliqué. Malgré le revers en Italie, Zidane estime que les bases sont plutôt correctes, tout en reconnaissant que son équipe doit encore progresser dans tous les secteurs : « On peut et on va s’améliorer avec le temps».