Coupe du Monde 2026 : le groupe et le calendrier de l’Equipe de France

Ce jeudi, la Coupe du Monde 2026 va démarrer avec un alléchant match entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Pour la France en revanche, il faudra patienter un peu plus. Les Bleus qui ont battu l’Irlande du Nord ce lundi soir (3-1) après une défaite contre la Côte d’Ivoire jeudi dernier (2-1) vont aborder la compétition dans un groupe I relevé. Au programme, on retrouve un géant d’Afrique avec le Sénégal, un outsider aux dents longues avec la Norvège d’Erling Haaland et l’étonnante sélection d’Irak qui a récemment accroché l’Espagne en amical (1-1).

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Les Bleus vont entrer en lice contre le Sénégal dans un premier temps. Contre une équipe de Pape Thiaw qui a été huitième de finaliste de la dernière édition, les Tricolores auront fort à faire le mardi 16 juin à 21h. Par la suite, ce sera contre l’Irak, l’adversaire le plus abordable, que les Bleus auront leur chance dans un match qui se déroulera le lundi 22 juin à 23h. Enfin, la France terminera sa phase de poules contre la Norvège le vendredi 26 juin à 21h. Les trois rencontres seront diffusées sur beIN Sports 1 et M6.