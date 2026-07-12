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Coupe du Monde

Argentine : Lionel Messi devient aussi le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du Monde

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-1 Suisse
winamax
1 1.68 N 3.55 2 5.60 bonus 100€

Alors qu’il est déjà entré dans l’histoire en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde après notamment son triplé face à l’Algérie, dépassant ainsi Miroslav Klose, Lionel Messi continue d’affoler les records. Auteur de huit buts depuis le début du Mondial 2026, l’Argentin porte toujours sa sélection, qui retrouvera l’Angleterre en demi-finale de la compétition.

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Mais face à la Suisse cette nuit, le capitaine argentin a encore marqué l’histoire d’une autre manière. Avec sa nouvelle passe décisive sur corner pour Alexis Mac Allister lors de la victoire de l’Albiceleste (3-1 après prolongation), Messi a atteint la barre des 10 passes décisives en Coupe du Monde et devient désormais le meilleur passeur de l’histoire du tournoi, dépassant l’Allemand Fritz Walter (9). Une nouvelle ligne prestigieuse à ajouter à une carrière déjà légendaire.

Pub. le - MAJ le
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