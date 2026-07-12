Argentine : Lionel Messi devient aussi le meilleur passeur de l’histoire de la Coupe du Monde

Alors qu’il est déjà entré dans l’histoire en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde après notamment son triplé face à l’Algérie, dépassant ainsi Miroslav Klose, Lionel Messi continue d’affoler les records. Auteur de huit buts depuis le début du Mondial 2026, l’Argentin porte toujours sa sélection, qui retrouvera l’Angleterre en demi-finale de la compétition.

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Mais face à la Suisse cette nuit, le capitaine argentin a encore marqué l’histoire d’une autre manière. Avec sa nouvelle passe décisive sur corner pour Alexis Mac Allister lors de la victoire de l’Albiceleste (3-1 après prolongation), Messi a atteint la barre des 10 passes décisives en Coupe du Monde et devient désormais le meilleur passeur de l’histoire du tournoi, dépassant l’Allemand Fritz Walter (9). Une nouvelle ligne prestigieuse à ajouter à une carrière déjà légendaire.