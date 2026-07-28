Mercato PSG : c’est terminé aussi avec Rodri !

Après une saison 2025/2026 galère marquée par son retour de blessure au genou, Rodri (30 ans) vit un été 2026 exceptionnel. Sacré champion du monde avec l’Espagne le 19 juillet dernier, le milieu de terrain de Manchester City a également retrouvé une certaine cote sur le marché. En Espagne, la presse locale ne cesse de relayer l’intérêt du Real Madrid et même du FC Barcelone. Ces derniers jours, certains médias annonçaient même que tout était presque réglé entre Rodri et la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

De son côté, Manchester City assure ne pas avoir reçu d’offre officielle pour son milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2027. Les Skyblues ont même fait savoir aux courtisans de leur joueur qu’un chèque de 80 M€ sera demandé pour racheter sa dernière année de contrat. Depuis, le nom du Paris Saint-Germain a également été cité dans la liste des prétendants… au moment où le Real Madrid était en train de prendre les devants dans le dossier Diomandé.

La suite après cette publicité

Le PSG a déjà Vitinha

S’agissait-il d’une annonce bluff pour forcer la Casa Blanca à contrer sur le cas Rodri ? C’est en tout cas la version que soutient Marca. Le quotidien madrilène assure que le PSG n’a jamais envisagé l’idée de recruter Rodri. « Le nom de Rodri, qui circule sur le marché comme une option possible pour le PSG, afin de riposter au coup porté par le Real Madrid avec le transfert de Yan Diomandé, n’a à aucun moment été envisagé au sein du club, ni par Nasser al-Khelaifi, ni par Luis Campos, ni par Luis Enrique lui-même », écrit le journal.

Et pour cause. Paris considère qu’il dispose d’un milieu de terrain bien fourni avec Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Le club de la capitale estime d’ailleurs qu’il possède, avec Vitinha, le meilleur spécialiste du poste au monde. Enfin, le média madrilène précise que la priorité des Rouge et Bleu est surtout de trouver une solution de rechange à Yan Diomandé.