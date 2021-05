Les crampons inédits portés par les joueurs de Manchester City contre Everton

Pour ponctuer leur superbe saison en Premier League et fêter leur titre de champion comme il se doit à l'Etihad Stadium, les joueurs de Manchester City sous contrat avec Puma ont eu droit à des paires inédites aux couleurs du club.

Avec un titre de champion d'Angleterre et une finale de Ligue des champions à venir le 29 mai face à Chelsea, les Citizens ont superbement mis en avant la marque au félin bondissant cette saison. Pour les remercier, l'équipementier allemand s'est tourné vers l'artiste niçois Silni pour personnaliser les chaussures de Kyle Walker, Ederson, Oleksandr Zinchenko, Fernandinho, Scott Carson et surtout celles de Sergio Aguero qui a disputé son dernier match en Premier League avec City et qui pourrait rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone selon les dernières rumeurs.

Pour créer ces paires inédites, la marque allemande s'est basée sur la Future Z et l'Ultra du pack Spectra. On retrouve ainsi ce coloris flashy avec un fond blanc éclatant parsemé de bande de couleurs rétractées. Si les inscriptions sont rouges sur les paires originales, elles sont exceptionnellement aux couleurs des Skyblues sur ces chaussures où l'on retrouve les technologies habituelles des deux silos.

En plus du bleu ciel, Puma est allé plus loin en inscrivant « This is our city » (« C'est notre ville » en français) sur ces paires, en référence à Manchester United qui est historiquement le plus grand club de la ville. Sur les paires d'Ultra de Kun Aguero et de Zinchenko, l'inscription est divisée en deux avec la première partie sur la chaussure gauche et la seconde sur la chaussure droite. Sur la Future Z d'Ederson et l'Ultra de Kyle Walker, on retrouve par contre l'inscription entière sur les deux chaussures. Pour l'international anglais, les dates de naissance de ses enfants sont également inscrites.

L'histoire retiendra que Sergio Aguero, véritable légende du club et joueur emblématique de la Premier League, aura inscrit ses deux derniers buts sous les couleurs de Manchester City avec cette paire inédite. En revanche, nous ne verrons plus ces chaussures sur les terrains puisqu'elles étaient dédiées à cette 38ème journée de Premier League contre Everton. Les hommes de Pep Guadiola porteront donc de nouveau des paires de crampons classiques en finale de C1 face aux Blues.