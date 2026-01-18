Menu Rechercher
MU : Lisandro Martinez recadre violemment Paul Scholes

Man United 2-0 Man City

Manchester United a parfaitement lancé l’ère Michaël Carrick, en s’imposant ce week-end dans le derby contre City (2-0) en Premier League. Une rencontre durant laquelle Lisandro Martínez a notamment brillé en défense, aux côtés de Harry Maguire, les deux ayant su museler Erling Haaland. Mais au-delà de la victoire, l’international argentin souhaitait également faire passer un message à une légende des Red Devils, très critique à son égard ces dernières semaines : Paul Scholes. « Je lui ai déjà dit que s’il voulait me dire quelque chose, il pouvait venir où il voulait, chez moi, n’importe où. Je m’en fiche. Quand on se retrouve face à face ici, personne ne dit rien en face », a-t-il lâché au micro de Sky Sports.

Une déclaration qui démontre clairement que l’ancien joueur de l’Ajax est prêt à s’expliquer directement avec l’ancien milieu mancunien, qui n’a pas hésité à réagir aux propos du champion du Monde 2022 : « quelqu’un a fait un bon match, j’étais vraiment content pour toi… Thé, sans sucre s’il te plaît », a répondu Scholes avec humour dans sa story Instagram. Un autre exemple de la relation tumultueuse entre les anciens grands noms de MU, devenus pour la plupart des consultants à la télévision anglaise, et les joueurs de l’effectif actuel.

