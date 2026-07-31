Real Madrid : Dean Huijsen se blesse à son tour

Le Real Madrid enregistre un nouveau coup dur durant sa préparation estivale. Après Raúl Asencio, c’est au tour de Dean Huijsen de rejoindre l’infirmerie. Le jeune défenseur souffre d’une petite déchirure musculaire à la jambe droite, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant environ deux semaines et l’empêche de prendre part à la rencontre de son équipe face à la Fiorentina demain annonce Marca.

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Cette absence s’ajoute à celles de plusieurs autres joueurs pour des raisons différentes. Antonio Rüdiger poursuit sa montée en puissance après avoir repris récemment l’entraînement, tandis que Franco Mastantuono ne fait pas partie du groupe car le club cherche actuellement une solution pour le prêter.