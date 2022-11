OM-OL : qui a fait le meilleur mercato ?

La suite après cette publicité

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais vont s'affronter en clôture de la 14ème journée de Ligue 1 (match à suivre en direct sur notre site en live commenté). Un choc au sommet qui a déjà commencé il y a quelques semaines. Le 1er juillet pour être précis. Ce jour-là, les Gones, qui avaient déjà obtenu les signatures d'Alexandre Lacazette, Rémy Riou et Johann Lepenant, avaient officialisé le retour de Corentin Tolisso ainsi que le nouveau prêt de Tetê. Comme le veut la tradition, une conférence de presse avait été organisée dans la foulée avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (responsable de la cellule de recrutement).

Bruno Cheyrou a mis le feu aux poudres

Tous affichaient de larges sourires, heureux d'avoir pu prolonger des talents du club (Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Mohamed El Arouch) et rapatrier d'anciennes gloires du club pour lancer le nouveau projet ADN OL tout en réalisant des coups avec Lepenant, Tagliafico et Tetê. Satisfait de ce début de mercato, qui a d'ailleurs enchanté une partie des supporters rhodaniens, Bruno Cheyrou en avait profité pour lancer une pique totalement gratuite à l'OM, où Jorge Sampaoli menaçait de claquer la porte avant la reprise car le recrutement n'avançait pas assez vite à son goût. « Il y a peut-être des coaches, dans d’autres clubs de Ligue 1, qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire.»

Des déclarations qui n'ont pas forcément été appréciées dans la cité phocéenne. Du côté de Lyon, on n'a pas vraiment été fan de cette sortie médiatique non plus. D'autant que la suite du mercato lyonnais n'a pas été au niveau. En effet, les pensionnaires du Groupama Stadium ne sont pas parvenus à recruter un défenseur central pour compenser la perte de Jason Denayer. Issa Diop avait été contacté sans que le dossier n'aille au bout. Par la suite, les dirigeants rhodaniens avaient suivi le plan de Peter Bosz, qui avait décidé de repositionner Thiago Mendes dans l'axe centrale. Un choix étonnant, qui pouvait éventuellement servir de solution à court terme mais sur une saison difficile de comprendre pourquoi Lyon n'a pas recruté à ce poste. Un terrible échec donc.

Les deux Olympiques n'ont pas la même dynamique

Même chose pour la quête d'un latéral droit, où il manque un vrai concurrent à Malo Gusto depuis le départ de Léo Dubois à Galatasaray. D'autres renforts auraient fait du bien mais l'OL n'a pas pu vraiment s'activer puisque le club a échoué à dégraisser. Certes, certains éléments sont partis ou ont été prêtés (Y.Koné, Ozkaçar, Kadewere, Dubois, H.Keita, P.Diop par exemple). Mais hormis le départ de Lucas Paqueta à West Ham, les autres grosses ventes espérées, notamment celle de Houssem Aouar et Moussa Dembélé, ne sont pas arrivées. Egalement libres en 2023, Jérôme Boateng et Damien Da Silva sont restés. Ce dégraissage manqué a d'ailleurs des conséquences importantes puisque plusieurs jeunes qui auraient pu intégrer régulièrement le groupe ont été envoyés en réserve.

De son côté, l'OM a dû digérer le départ surprise de Sampaoli. Mais Pablo Longoria a rapidement réagi en nommant Igor Tudor. Le président phocéen avait prévenu qu'il prendrait son temps durant le mercato. Malgré la qualification en Ligue des Champions, il devait à la fois dégraisser tout en se montrant malin pour recruter puisqu'il n'avait pas des moyens colossaux et devait composer avec l'encadrement de la masse salariale de l'OM et des indemnités de mutations. Mais cette contrainte n'a pas été effective cet été puisque la DNCG a décidé de ne prendre aucune mesure contre l'OM le 23 juin. Ensuite, les Marseillais ont pu passer la deuxième tout en se montrant patients pour ne pas débourser des sommes folles.

L'OM a plus dégraissé, l'OL a plus encaissé

Pablo les bons tuyaux a encore frappé avec une douzaine de recrues parmi lesquelles on peut compter Alexis Sanchez, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Amine Harit, Eric Bailly, Issa Kaboré, Nuno Tavares ou encore Ruben Blanco pour ne citer qu'eux. Entre les prêts et les transferts, le président a réussi à faire signer plusieurs éléments pour pouvoir être compétitif sur tous les tableaux. Dans le même temps, les dirigeants phocéens ont réussi à se débarrasser de joueurs indésirables, aux salaires parfois trop onéreux. Steve Mandanda, Jordan Amavi, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta Car, Nemanja Radonjic, Kevin Strootman, Pol Lirola, Konrad de la Fuente, Luan Peres, Luis Henrique, Cédric Bakambu ou encore Arkadiusz Milik sont tous partis.

L'OM a récupéré environ 16 millions d'euros mais a surtout allégé sa masse salariale. Le club aurait même pu gagner plus d'argent avec Boubacar Kamara, formé au club et parti libre. C'est le point noir côté départs. Mais globalement, les Marseillais, qui ont profité du bon réseau de Pablo Longoria, ont plus dégraissé que Lyonnais (une quinzaine de départs contre une dizaine côté lyonnais, si on ne compte pas les joueurs de retour de prêt comme Ndombélé et Emerson), où certains dirigeants attendaient que les agents ramènent des offres intéressantes pour les joueurs plutôt que de s'activer pour les placer ailleurs. En revanche, l'OL a gagné plus d'argent (45,5 millions d'euros, 63,5 millions d'euros si on compte les bonus liés au transfert de Paqueta). Au niveau des dépenses, Lyon (8,5 millions d'euros) a toutefois été raisonnable.

La patte Longoria fait la différence selon la presse lyonnaise

Mais le club a-t-il fait un meilleur mercato que l'OM, comme l'avait sous-entendu Cheyrou ? Journaliste pour le site olympique-et-lyonnais.com, Razik Brikh nous donne son avis : «sur le papier à l'instant T et on le voit avec le classement actuel, on peut dire que le mercato marseillais est mieux réussi que celui de l'Olympique Lyonnais. On voit la patte de Pablo Longoria. Il a du réseau dans le milieu du football, il impose sa vision du foot, ses joueurs. Donc on voit vraiment qu'il y a une mainmise de Pablo Longoria sur ce mercato-là, qu'il anticipe. Sanchez c'est pas mal, Bailly c'est pas mal même s'il a quelques blessures. Le retour d'Harit aussi. Les prêts, les retours de prêt, on voit qu'il y a une anticipation et on a le sentiment sur le papier, car il faudra juger en fin de saison, que le mercato a été le meilleur finalement. Mais l'OM a plutôt bien réussi son mercato estival. Concernant l'OL et c'est là qu'on peut faire le lien avec la sortie maladroite et prématurée de Cheyrou justement, pour moi, sur le papier l'OM a mieux recruté»

Il poursuit : «à l'OL, les venues de Lacazette et Tolisso, qui est blessé et qui a pas mal de pépins, ont caché les manques au niveau du recrutement. Il manque un concurrent à Malo Gusto, car, certes il faut du donner du temps de jeu et c'est bien car il est jeune et titulaire, mais il a besoin à son âge d'avoir une vraie concurrence. Il manque aussi un défenseur central de métier, ça tout le monde l'a vu. Laurent Blanc le premier. Da Silva, c'est très compliqué. Il n'a pas le niveau pour l'OL. Avec ses déboires judiciaires, on ne sait pas trop ce que ça va donner Boateng, si jamais il est condamné. Il manque un n°6, un véritable ailier aussi (...) C'est pour cette raison que Vincent Ponsot ou Bruno Cheyrou sont très critiqués. On a du mal à comprendre, au niveau des choix, de l'organisation sportive concernant ces mercatos et le dernier qui plus est, qui fait quoi ? Où ils veulent en venir ? Qui décide ? Est-ce qu'on anticipe ou pas ? C'est l'éternel débat à l'OL concernant la cellule sportive et le mercato.» Du côté de Lyon, on estime donc que l'OM a mieux pensé son mercato. Qu'en est-il côté marseillais ?

L'OL mieux armé selon la presse marseillaise

Karim Attab, journaliste pour Maritima, nous livre aussi son analyse. «Le mercato marseillais semblait être plutôt intéressant, notamment sur le mois d'août avec les bonnes performances et les bons résultats de l'OM par rapport au mercato de Lyon qui avait un peu plus de difficultés à démarrer, à trouver ses marques. Malgré le fait que Lyon ait eu de moins bons résultats et qu'il y a eu le changement d'entraîneur, certains joueurs ont réussi à trouver leur place au sein de l'effectif comme le jeune Lepenant, Lacazette et à dose homéopathique Tolisso sans oublier Tagliafico, qui est plutôt très bon depuis un bon mois maintenant. Il apporte un peu plus à cette équipe lyonnaise que ce que peuvent apporter les recrues à l'OM, même si Clauss et Tavares, à un degré moindre car il est en train de baisser le pied, sont intéressants au poste de piston. Alexis Sanchez est là bien en place mais il n'a pas le même rendement offensif qu'un Lacazette (6 buts dont 4 en L1 pour le Chilien, 8 buts et 3 assists pour le Français en L1). Amine Harit aussi, à dose homéopathique. Pour l'instant, ils sont un petit peu en dessous. Donc je dirais que pour le mercato le mercato de Lyon est un petit peu plus positif même s'il n'y a pas énormément d'écart entre les deux marchés des transferts, n'en déplaise à Bruno Cheyrou». Globalement décevantes, à l'image de Luis Enrique, les recrues phocéennes doivent apporter bien plus selon Karim Attab.

«A l'OM, ce qui n'a pas fonctionné si on reste sur le terrain du mercato c'est que l'équipe type qui a été montée au bout de quelques semaines par Igor Tudor n'est pas vraiment complémentaire même si les contenus des matches sont intéressants. L'OM reste quand même sur une série assez catastrophique que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions alors qu'ils étaient sur un début de saison exceptionnel avec 19 points pris sur 21 possibles. Ensuite, ça a été la descente aux enfers avec 5 points sur 18 possibles. Les recrues n'ont pas apporté tout ce qu'on pouvait attendre d'elles. Il y a un Chancel Mbemba, qui est très bon et qui sans doute la recrue numéro 1 du mercato olympien. Mais à côté, Longoria avait misé sur Eric Bailly qui, avec un peu plus de 500 minutes jouées depuis le début de saison, n'apporte pas les garanties à cause d'un physique extrêmement fragile et déficient. Jordan Veretout, qui a tout de même été acheté à prix pas d'or ou presque, est en train de monter en régime mais il n'a pas encore marqué de son emprunte le milieu de l'OM. Quand tu achètes un joueur entre 12 et 15M millions d'euros et qu'il a un gros salaire, tu as des attentes qui sont légitimes. Pour le reste, j'ai parlé de Clauss, qui a une meilleure note pour moi que Tavares. Il faudrait que Tudor arrive à remobiliser tout son monde et à responsabiliser un petit peu plus de joueurs car là on est en train de s'enfermer dans un schéma où tu as des joueurs qui ne jouent quasiment pas ou plus comme Payet ou Gerson et ça peut-être un problème dans un groupe qui n'est pas très large.» Mais à Marseille, où on va chercher à recruter cet hiver un défenseur, un milieu et un attaquant tout en dégraissant, comme à Lyon, où un défenseur sera la priorité, le mercato estival a été finalement incomplet. Pas de jaloux donc, n'en déplaise à Bruno Cheyrou...

