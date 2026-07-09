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Samir Nasri placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée

Par Jordan Pardon
1 min.
Samir Nasri @Maxppp

Comme révélé par Le Parisien ce jeudi soir, Samir Nasri a passé une dizaine d’heures en garde à vue ce jeudi dans les locaux de la brigade de recherches et d’investigations financières de la police judiciaire parisienne. L’ancien international tricolore était interrogé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour importation de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’importation de stupéfiants en bande organisée.

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Toujours d’après Le Parisien, le nom de Nasri serait mentionné dans le cadre des soupçons de « blanchiment en bande organisée » en tant qu’ancien gérant du « XS », une boîte de nuit d’Ivry-sur-Seine. Le journal précise que l’ex-joueur de l’OM, Arsenal ou encore Manchester City a été libéré sans poursuite à ce stade.

Pub. le - MAJ le
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