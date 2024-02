Liga : le Séville FC accuse le Real Madrid de déstabiliser l’arbitre du match

Ces dernières années, la Liga connaît une énorme crise face à l’arbitrage. Entre décisions qui font jaser et énormes scandales autour de grands clubs qui auraient payé des arbitres, le capital confiance autour des hommes en noir est presque nul de l’autre côté des Pyrénées. En ce sens, les affaires autour de l’arbitrage sont légion cette année. Ce samedi, c’est au tour du Séville FC de monter au créneau contre le Real Madrid. En effet, dans un communiqué paru ce samedi à la veille de la rencontre entre les deux cadors ibériques, le club andalou a affirmé que les Merengues mènent "une campagne de persécution et de harcèlement" contre l’arbitre de la rencontre, Isidro Diaz de Mera.

«Le FC Séville a dénoncé ce samedi, par le biais d’une lettre adressée à la Commission des compétitions de la RFEF, la campagne de persécution et de harcèlement à l’encontre de M. Colegiado Díaz de Mera, désigné comme arbitre principal du match de demain entre le Real Madrid et le FC Séville, ainsi qu’à l’encontre de Colegiado González Fuertes, l’arbitre désigné pour la VAR, par l’intermédiaire de Real Madrid TV, la chaîne de télévision officielle du Real Madrid. Le Sevilla FC souhaite dénoncer formellement ces événements aux instances dirigeantes de la fédération, afin qu’elles évaluent si ces événements peuvent être considérés comme une infraction au règlement général de la RFEF ou à tout autre règlement applicable. Le club souhaite également réitérer sa plus ferme condamnation de ce comportement et de ces campagnes orchestrées pour miner l’image de la profession d’arbitre, causant un grave préjudice au football espagnol et remettant en question l’intégrité de la compétition», peut-on lire dans la suite du communiqué sévillan.