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Ligue 1

OM : Genesio a donné une première confirmation sur son avenir

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bruno Genesio en conférence de presse à Marseille @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

Battu par le PSG ce dimanche soir au Vélodrome (1-2), l’Olympique de Marseille traverse une nouvelle période de turbulences après un début de saison très compliqué. Alors que certaines informations évoquent déjà une possible démission de Bruno Genesio, l’entraîneur marseillais a été interrogé sur son avenir en conférence de presse et a clairement écarté cette possibilité à ce stade, malgré quelques rumeurs et sorties sur Ligue 1 + quelques minutes plus tôt.

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« La réflexion avec la direction, on l’a tous les jours. On va prendre du repos pendant la trêve, ça va faire du bien, et continuer à travailler. Je n’ai rien d’autre à vous dire. (…) Prêt à démissionner ? Non, pas d’idée de démission, je ferai un point avec direction et joueurs, ce qui m’importe, c’est de faire progresser l’équipe. Partir ? Ce n’est pas le sujet. C’est toujours dur à chaud mais c’est ce que je ressens après ce match. Ce sont les mêmes choses qui reviennent. Je n’ai rien à leur reproche sinon manque de concentration et de maturité.». Affaire à suivre dans les prochaines semaines.

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