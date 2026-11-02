L’OL va encaisser plus d’argent que prévu avec le départ de Paulo Fonseca

Après le départ programmé de Paulo Fonseca au Sporting CP, l’Olympique Lyonnais s’active pour trouver son successeur. Ainsi, selon les dernières informations de L’Equipe, l’intérim devrait être confié à Jorge Maciel. L’entraîneur portugais, âgé de 41 ans, assurera les séances de la semaine et dirigera les Lyonnais lors des deux prochains rendez-vous jeudi face à la Real Sociedad en Ligue Europa, puis dimanche contre Brest en Ligue 1. Il avait déjà été sur le banc pendant longtemps lors de la suspension de 9 mois de Fonseca l’année dernière.

La suite après cette publicité

Ancien adjoint de Pierre Sage puis de Fonseca, il ne suivra pas son compatriote au Portugal. Pour rappel, les dirigeants lyonnais poursuivent leurs recherches pour trouver un nouvel entraîneur, avec l’Espagnol Carlos Vicens parmi les candidats pressentis. Comme le rapportent nos confrères, le départ de Fonseca devrait rapporter environ 5 millions d’euros à l’OL, après des négociations avec le Sporting CP. Un chèque qui devrait faire du bien aux finances rhodaniennes.