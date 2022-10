PSG : 5 clubs veulent s'offrir Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À quelques heures du coup d’envoi du choc de Ligue des Champions face au Benfica, Kylian Mbappé et son entourage ont mis le feu dans les coulisses du Paris Saint-Germain. En plein après-midi, l’annonce du désir du Bondynois de quitter les Rouge-et-Bleu dès le mois de janvier a mis toute la presse en branle. Inutile de dire qu’une réaction parisienne officielle était donc très attendue. La première a été celle du conseiller football Luis Campos.

« On a des rumeurs de transfert tous les jours. C'est spécial, car c'est avant un match très important. C'est grave ! Je suis tous les jours avec lui, il ne m'a jamais parlé de cela. Le président ne m'a pas non plus parlé de cela. Avant un match comme cela, c'est grave de voir cette information. Je suis là pour démentir. Kylian Mbappé n'a informé personne pour partir du Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de cela », a-t-il indiqué au micro de Canal+, ajoutant que lui non plus n’était pas sur le départ.

Une fois la rencontre terminée (1-1), ce fut au tour de l’entraîneur, Christophe Galtier, de venir tenter d’éteindre l’incendie. « Je ne peux pas la commenter. D’une rumeur on en a fait une info et quasiment une déclaration. Kylian a donc eu une très bonne réponse : il a été buteur, il aurait pu inscrire un deuxième but. (…) Je trouve que, par rapport à ce qui a été dit aujourd’hui (hier), je trouve ça bizarre que ça sorte quelques instants avant un match aussi important pour le club. » Toujours est-il que ces deux interventions ne semblent pas avoir convaincu grand monde.

La Premier League à l'affût

En Espagne, le cas du Français fait logiquement beaucoup parler, notamment du côté de Madrid où le revirement de situation de mai dernier est encore très présent. Mais si la presse locale explique que le Real Madrid se tient à l’écart de tout ça, le flou reste total quant aux réelles intentions des Merengues si un départ de Mbappé devait se produire. Sport indique en tout cas que la Casa Blanca fait bien partie des cinq équipes à la lutte pour s’offrir le champion du monde 2018. Sans surprise, Madrid est accompagné de Liverpool, l’autre club souvent cité pour accueillir le numéro 7 parisien. Lors de sa prolongation, Mbappé avait d’ailleurs confié que les Reds étaient bien sur les rangs.

Mais selon le journal catalan, trois autres cadors de Premier League sont également à l’affût : Chelsea, Manchester United et Manchester City. Concernant les Cityzens, ils sont cités principalement pour leur capacité financière à assumer le salaire actuel du Français. Pour le reste, difficile d’imaginer le Qatar vendre son joyau au rival émirats. En revanche, Todd Boehly est toujours à la recherche d’une star mondiale pour les Blues. Et après avoir échoué dans sa tentative avec Cristiano Ronaldo, l’Américain rêverait d’un coup énorme avec Mbappé.