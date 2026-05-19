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Chelsea : Joao Pedro élu joueur de la saison

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea @Maxppp

Ce lundi, Joao Pedro n’a pas été appelé avec le Brésil pour participer à la Coupe du Monde. Une terrible nouvelle pour le buteur brésilien, qui peut nourrir une grande incompréhension après cette non-sélection. Sûrement le meilleur 9 de la Seleçao à l’heure actuelle, l’attaquant de Chelsea n’est pas entré dans les plans de Carlo Ancelotti malgré ses 20 buts et 9 passes décisives en 49 matches.

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Joao Pedro is our 25/26 Player of the Season. 🇧🇷💙
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Avec sa première saison réussie à Londres, l’ancien de Brighton n’a pas réussi à se frayer un chemin dans la liste d’Ancelotti et est passé derrière Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Endrick ou encore Rayan. Malgré cette désillusion, Joao Pedro a été élu joueur de la saison de Chelsea ce mardi. Une maigre consolation pour le joueur de 24 ans, qui reste en embuscade en cas de forfait dans la sélection brésilienne.

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