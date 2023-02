BL : le Bayern et Dortmund assurent contre Bochum et Brême, Fribourg renverse Stuttgart

La 20ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec un multiplex particulièrement alléchant. Le Bayern recevait Bochum pour conforter sa place sur le trône du championnat allemand. Dominateurs, les Bavarois se procuraient de nombreuses occasions avant de trouver la faille par l’intermédiaire de Thomas Müller (41e). Kingsley Coman et Serge Gnabry sur pénalty parachevaient la victoire munichoise en deuxième période (64e et 74e). De son côté, Dortmund se rendait à Brême pour affronter le Werder. Dans une rencontre assez équilibrée, Jamie Bynoe-Gittens inscrivait la première réalisation de la partie seulement une minute après son entrée en jeu (67e) puis Julian Brandt terminait le travail (85e).

La suite après cette publicité

Dans les autres confrontations de ce multiplex, Fribourg se faisait surprendre par Stuttgart et Chris Führich sur sa pelouse en première période (30e). Néanmoins, les locaux réagissaient rapidement après la pause et renversaient complètement la situation grâce à un doublé de Vincenzo Grifo sur pénalty (60e et 84e). Enfin, le Bayer Leverkusen se facilitait la tâche face à Hoffenheim après trois réalisations de Robert Andrich (6e), Moussa Diaby (46e) et Adam Hlozek (56e) malgré la réduction du score de Stanley Nsoki en fin de rencontre (77e). Mayence s’imposait sur le même score à domicile face à Augsbourg. Au classement, le Bayern conforte sa place de leader tandis que Dortmund prend la place de l’Union en attendant son match face à Leipzig à 18h30.

À lire

BL : Wolfsbourg tenu en échec par Schalke 04

Les résultats complets de ce multiplex :