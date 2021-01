Serie A : le Napoli s'impose sur le fil, la Lazio suit le rythme

La 17e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche et le Napoli (7e) avait l'occasion de remonter dans le top 5 à neuf points du leader l'AC Milan (avec un match en moins que les Rossoneri). Pour cela, il fallait absolument gagner contre l'Udinese et ça a été compliqué pour les Partenopei. Lorenzo Insigne a rapidement ouvert le score sur penalty (15e) mais Kevin Lasagna lui a répondu peu après (27e). Finalement, c'est Tiémoué Bakayoko qui a validé le succès de Naples en fin de match (90e). Une victoire 2-1 qui replace les hommes de Gennaro Gattuso.

La Lazio (8e) reste à trois points de Naples (5e) et de l'Atalanta (4e) grâce à un succès 2-0 contre Parme. Celui-ci s'est décidé en seconde période avec des buts de Luis Alberto (55e) et Felipe Caicedo (67e). Parme de son côté est 19e et relégable. Enfin, l'Hellas Vérone reste neuvième grâce à une victoire 2-1 contre Crotone la lanterne rouge. Nikola Kalinic (16e) et Federico Dimarco (25e) ont marqué avant que Junior Messias (55e) réduise le score sans conséquence.

