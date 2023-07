Bayern : Christoph Freund devient le nouveau directeur sportif

Ça bouge au Bayern. Alors que Sadio Mané n’est plus désiré, que Kyle Walker devrait débarquer et qu’Harry Kane semble dur à déloger, la direction munichoise connaît, elle aussi, de nombreux chamboulements. En effet, après une deuxième partie de saison critique qui a vu le Borussia Dortmund frôler le titre de champion, plusieurs têtes sont tombées. Parmi elles, celle d’Oliver Kahn. L’ancien portier allemand avait été démis de ses fonctions juste après la fin de campagne 2022-2023 de Bundesliga, en attendant d’être remplacé.

Un temps annoncé vers Chelsea, Christoph Freund va devenir le nouveau directeur sportif du Bayern Munich. Auteur d’un travail de grande qualité avec le RB Salzbourg, avec qui il a déniché de nombreuses pépites, l’Autrichien de 46 ans a du pain sur la planche. «J’ai vraiment hâte de tout faire avec toute mon énergie et ma passion à partir du 1er septembre pour que ce club reste aussi performant à l’avenir, continue à jouer au plus haut niveau international et inspire ses fans avec un football attrayant. C’est important pour moi qu’un club ait une identité, et le FC Bayern représente cela. Je suis très reconnaissant à Salzbourg pour 17 années réussies et émouvantes, et pendant cette période de transfert, je ferai tout ce que je sais faire pour le club», a déclaré l’intéressé, qui rejoindra officiellement le Bayern à la rentrée prochaine.

