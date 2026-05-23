Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

La petite phrase de Joan Laporta sur Julian Alvarez

Par Maxime Barbaud
1 min.
alvarez @Maxppp

Julián Álvarez (26 ans) est la grande cible du FC Barcelone pour cet été. Sous contrat à l’Atlético de Madrid, le buteur argentin a déjà manifesté des envies d’ailleurs mais il faudra mettre le prix pour le faire sortir de la capitale espagnole. On parle d’un transfert avoisinant les 100 M€, ce que le Barça peut difficilement aligner.

La suite après cette publicité

« Nous n’écartons personne car le Barça peut recruter tous les meilleurs joueurs », assure pourtant Joan Laporta ce vendredi. « C’est nous qui fixons les conditions », poursuit le président blaugrana, précisant tout de même que le club ne fera rien d’« insensé » sur le marché des transferts. À Deco de trouver les leviers pour convaincre l’Araignée et les Colchoneros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Atlético
Julián Álvarez

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
Julián Álvarez Julián Álvarez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier