La petite phrase de Joan Laporta sur Julian Alvarez

Julián Álvarez (26 ans) est la grande cible du FC Barcelone pour cet été. Sous contrat à l’Atlético de Madrid, le buteur argentin a déjà manifesté des envies d’ailleurs mais il faudra mettre le prix pour le faire sortir de la capitale espagnole. On parle d’un transfert avoisinant les 100 M€, ce que le Barça peut difficilement aligner.

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« Nous n’écartons personne car le Barça peut recruter tous les meilleurs joueurs », assure pourtant Joan Laporta ce vendredi. « C’est nous qui fixons les conditions », poursuit le président blaugrana, précisant tout de même que le club ne fera rien d’« insensé » sur le marché des transferts. À Deco de trouver les leviers pour convaincre l’Araignée et les Colchoneros.