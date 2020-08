OL : la revanche de Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Rudi Garcia est passé par toutes les émotions. Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la mi-octobre 2019, celui qui est venu remplacer Sylvinho n'arrivait pas en terrain conquis. Loin de là même. Entraîneur de l'Olympique de Marseille entre 2016 et 2019, le technicien français avait à plusieurs reprises taclé sévèrement l'écurie présidée par Jean-Michel Aulas. Et ça, les supporters ne l'ont jamais oublié. Il a donc dû faire face à un accueil glacial à Lyon, où il avait été choisi notamment par Juninho. Rapidement, l'ancien coach du LOSC et de la Roma avait expliqué qu'il venait avec humilité et qu'il espérait qu'on ne le jugerait que sur ses résultats. Mais ceux-ci n'ont pas toujours été au rendez-vous. Même chose en ce qui concerne le jeu. Malgré du talent, l'OL n'est pas toujours parvenu à proposer du contenu à la hauteur de la qualité de son effectif.

Toutefois, son bilan est pour le moment de 18 victoires, 7 nuls et 10 défaites toutes compétitions confondues. Il a également mené ses troupes en demi-finale de la Coupe de France (perdue face au PSG) et en finale de la Coupe de la Ligue (perdue aux tirs au but face au PSG). En Ligue des Champions, son équipe a éliminé la Juventus le 7 août dernier. Et hier, elle a réussi un nouvel exploit en sortant Manchester City. Pourtant favoris, les Skyblues ont été gênés par des Gones qui ont été bien disciplinés dans un système qu'ils maîtrisent, le 3-5-2 ou 5-3-2 selon les phases de jeu. Un système auquel Pep Guardiola s'est aussi adapté en innovant de façon totalement incompréhensible. Ce qui a fait les affaires de Lyon, qui a malgré tout souffert à plusieurs occasions mais qui a tenu bon.

Rudi Garcia peut avoir le sourire

Après la rencontre, Rudi Garcia, qui a un peu tardé à faire des changements qui au final ont été payants, était heureux. «Avec Pep (Guardiola), il faut s'attendre à tout. On savait que Pep pouvait concocter quelque chose pour nous poser des problèmes. Mais finalement je pense qu'on a gagné la bataille tactique dans le sens où on maîtrise bien notre système tactique, même si j'en ai changé en cours de match. Je suis en train de vivre beaucoup de bonheur. Il est par procuration le bonheur d'un coach mais quand je vois la joie dans le vestiaire, je me dis que je suis dans le vrai. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas le soir de parler du Bayern mais on n'est qu'en demi-finales, il nous reste des étapes à franchir.» Si le coach n'a pas toujours eu le soutien d'une bonne partie de ses supporters, il a su composer avec. Il a aussi pu compter sur le soutien de ses dirigeants qui ont toujours été derrière lui comme Juninho. «Rudi Garcia a posé son empreinte, a mis de la discipline. On a grandi. Il faut maintenant un peu d’humilité, de calme».

Le coach sous contrat jusqu'en 2021 a aussi reçu les félicitations de son président Jean-Michel Aulas. «Merci à Rudi, qui a su rester l'instigateur du projet, j'ai une pensée pour les supporters lyonnais. C'est un entraîneur qui mérite la reconnaissance, je suis heureux que le travail lui permette de la trouver. On a eu une année terrible, parce qu'on l'a mal démarrée. On a changé d'entraîneur beaucoup trop tôt, et ces blessures... On a su réagir en janvier puisqu'on a su aller chercher trois joueurs de très haut niveau, et on a récupéré nos joueurs blessés. Il faut avoir de la réussite, comme on en a eu contre la Juve. C'est pour ça qu'on doit rester humble. Mais on voit bien, quand on enchaîne un match nul contre le PSG, l'élimination de la Juve puis de City, que ce n'est pas rien. Ce sera pour moi la troisième demi-finale, c'est vrai qu'on va tomber contre le favori de la compétition, mais on a hâte de revenir dès mercredi». Après avoir connu des heures difficiles, Rudi Garcia peut avoir le sourire.