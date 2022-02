Monaco - OL : les compositions sont tombées

La 23e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un choc entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. A domicile, les Asémistes optent pour un 4-4-2 avec Alexander Nübel dans les cages. Devant lui, Ruben Aguilar, Axel Disasi, Guillermo Maripan et Caio Henrique. Jean Lucas et Aurélien Tchouaméni forment le double pivot tandis que Gelson Martins et Sofiane Diop prennent les couloirs. Devant, Kevin Volland et Wissam Ben Yedder sont associés.

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 3-4-2-1 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Léo Dubois, Jérôme Boateng et Castello Lukeba forment la défense tandis que Malo Gusto et Henrique assurent les rôles de pistons. Maxence Caqueret et Thiago Mendes se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Moussa Dembélé est soutenu par Lucas Paqueta et Emerson Palmieri. Les recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé débutent sur le banc.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique – G. Martins, Jean Lucas, Tchouaméni, Diop – Volland, Ben Yedder

Lyon : Lopes – Dubois, Boateng, Lukeba – Gusto, Caqueret, Mendes, Henrique – Paqueta, Emerson – Dembélé

