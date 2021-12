BL : Fribourg s'offre le Bayer Leverkusen et monte sur le podium

Respectivement 7e et et 3e avant cette 17e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen et Fribourg croisaient le fer. L'occasion était belle pour les deux formations de se retrouver sur le podium le temps de la trêve hivernale. Fribourg ne se faisait pas prier et peu après l'heure de jeu, Vincenzo Grifo transformait un penalty (33e).

La suite après cette publicité

Peu après, Charles Aranguiz marquait juste avant la pause et remettait les deux formations à égalité (45e+1). En seconde période, le jeune Kevin Schade redonnait l'avantage à Fribourg (84e). S'imposant 2-1, la formation de Christian Streich grimpe à la troisième place juste devant son adversaire du jour.

Le classement de la Bundesliga