OL-Toulouse : la réaction à chaud de Farès Chaïbi

Ce vendredi, l'OL a été accroché par Toulouse lors de la 10eme journée de Ligue 1. Un bon point pris par les Toulousains qui auraient même pu gagner en fin de match. Farès Chaibi, attaquant du TFC, a exprimé sa frustration du résultat au micro de Prime Video.

«On est satisfait de ce point car l'OL reste une grande équipe. On est frustré car on pouvait prendre les trois points. Il nous a manqué les dernières passes, plus de calme dans le dernier geste et plus de monde dans la surface. Je suis satisfait car je pense que j'ai bien travaillé pour l'équipe.»