La stratégie inattendue du PSG pour Kylian Mbappé, les révélations de Romelu Lukaku font grand bruit en Italie

Le PSG veut bloquer Mbappé

En Espagne, Kylian Mbappé fait encore et toujours la Une des médias ! « Il va vouloir jouer au Real Madrid », peut-on lire sur la première page de Marca, ce mercredi. Le quotidien ibérique met en avant les déclarations d'Yvan Le Mée, l'agent de Ferland Mendy. Celui-ci explique que Mbappé veut être avec son idole, Zinedine Zidane. De quoi faire plaisir aux supporters de la Casa Blanca. D'ailleurs Mbappé est aussi en couverture de As aujourd'hui. Selon le journal espagnol, le PSG a un nouveau plan concernant son attaquant, et compte bien aller jusqu'au bout. En effet, le club français serait disposé à garder son joueur jusqu'en 2022, à le retenir jusqu'à la fin de son contrat quitte à le laisser partir libre. Dans le cas où la star du PSG ne prolongerait pas, Leonardo préférerait donc l'empêcher de partir au Real à l'été 2021, même si cela signifie le laisser partir pour zéro euro.

«Le choc Lukaku»

Du côté de l'Italie, c'est Romelu Lukaku qui fait les gros titres ! Dans un live Instagram, l'attaquant belge a fait une énorme révélation concernant l'Inter. « Quand nous sommes revenus de notre semaine libre en décembre, 23 des 25 joueurs de l'Inter étaient malades », a-t-il affirmé. « Lors du match contre Cagliari à la maison, Skriniar avait dû sortir à la 25ème minute. Il n’arrivait plus à marcher et s’est presque évanoui. » Aucun test n'a été fait à l'époque, comme le rappelle Lukaku. « Nous ne saurons jamais si nous avons contracté le coronavirus », résume-t-il. Des mots très forts, qui ont forcément une grande répercussion en Italie , pays très touché par l'épidémie de Covid-19. La Gazzetta dello Sport parle ainsi du « choc Lukaku ». Les révélations de buteur de l'Inter font aussi la Une du Tuttosport, ou encore du Quotidiano Sportivo qui titre : « Lukaku accuse ».

«Les Spurs apprendront-ils un jour ?»

En Angleterre, Tottenham fait de nouveau réagir concernant les entraînements et la distanciation sociale. Cette fois-ci, ce sont Serge Aurier et Moussa Sissoko qui se font épingler par la presse britannique. Une vidéo, postée sur Instagram par l'international ivoirien, montrait les deux compères en train de s'entraîner, mais sans respecter du tout les distances de sécurité. Des images qui font les gros titres des tabloïds ce mercredi comme le Daily Express qui se demande si «les Spurs apprendront-ils un jour ?». Le Daily Mail de son côté n'hésite pas à traiter le club londonien et ses joueurs de «clowns». Cela fait aussi réagir The Times, «encore des ennuis pour les Spurs», résume le quotidien anglais. À noter que les deux joueurs ont tenu à s'excuser, et ont affirmé qu'ils feraient des dons pour lutter contre le virus.