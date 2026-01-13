Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le quatorzième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Régulier comme depuis le début de la saison, Harry Kane a brillé ce samedi avec un nouveau pion lors de la large victoire du Bayern Munich contre Wolfsbourg (8-1). Ainsi, l’attaquant anglais affiche désormais 20 buts en 16 matches.

Derrière lui, on retrouve Erling Haaland avec une deuxième position. Auteur de 20 buts en 21 matches, le buteur norvégien de Manchester City continue d’avancer sur un joli rythme. Il reste sur une nouvelle réalisation mercredi face à Brighton (1-1). Troisième, Ayase Ueda complète le podium avec 18 buts en 18 matches. L’attaquant japonais est resté muet hier face à Heerenveen (2-2) mais reste en embuscade.

Le championnat portugais omniprésent

Disposant de statistiques similaires, Kylian Mbappé pointe en quatrième position. L’attaquant tricolore qui est actuellement blessé n’a pas joué en championnat et ne bouge pas. Buteur en Coupe de la Ligue Portugaise, Vangelis Pavalidis n’a pas joué en championnat. Ainsi, l’attaquant grec de Benfica arrive cinquième avec 17 buts en 17 matches. Sixième, Igor Thiago s’est offert un doublé mercredi contre Sunderland (3-0). Le buteur brésilien affiche 16 buts en 21 matches et continue de remonter au classement.

Luis Suarez suit le rythme avec 15 buts en 17 matches. Le buteur colombien n’a pas joué en championnat et n’avance pas. Même chose pour Ayoub El Kaabi qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Le buteur de l’Olympiakos arrive huitième avec 12 buts en 14 matches. Neuvième, Samu Aghehowa est doté de 12 buts en 16 matches. Le joueur du FC Porto n’a pas pu jouer en championnat. Affrontant Santa Clara (3-3) ce dimanche, Jesus Andres Ramirez Diaz s’est offert un triplé qui lui permet d’avoir 12 buts en 17 matches.

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) suit à la onzième place avec les mêmes statistiques. Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Paul Onuachu (Trabzonspor), Ferran Torres (FC Barcelone), Vedat Muriqi (Majorque), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Guus Til (PSV Eindhoven), Chris Bédia (Young Boys Berne), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec 11 buts. Elias Havel (Hartberg), Clayton (Rio Ave), Joaquín Panichelli (Strasbourg), Pablo (Gil Vicente et West Ham), Antoine Semenyo (Bournemouth et Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lawrence Shankland (Hearts), Jizz Hornkamp (Heracles), Tawanda Maswanhise (Motherwell) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 10 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens