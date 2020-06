Celtic : Odsonne Edouard désigné joueur de la saison

Cela fera trois ans au mois d'août qu'Odsonne Edouard a rejoint le Celtic de Glasgow, depuis le PSG. Champion pour la troisième année consécutive, l'attaquant de 22 ans a été l'un des principaux artisans de ce nouveau succès des Hoops. Auteur de 27 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues, il a été désigné joueur de la saison par les supporters. Malgré cette distinction, le joueur n'a pas caché sa frustration.

«Normalement, je ne partage pas mes objectifs personnels, mais cette saison, c'était 30 buts minimum. Je suis sûr que si le championnat avait continué normalement (l'Ecosse, comme la France, a interrompu son championnat avant le terme, ndrl), j'aurais pu marquer 30 buts.» Le joueur, sous contrat jusqu'en 2022, a désormais marqué 62 buts pour le Celtic en 126 apparitions depuis qu'il a rejoint le club en août 2017.

🏆 @Oedouard22 has been voted #CelticFC Player of the Year sponsored by @Dafabet! 🍋



Congratulations, French Eddy! 🇫🇷🍀#CelticPOTY