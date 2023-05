Le Real Madrid optimiste pour Marco Asensio

La suite après cette publicité

Marco Asensio a réussi à renverser la situation. Alors que l’ailier de 27 ans était annoncé sur le départ pendant une bonne partie de la saison, l’Espagnol pourrait finalement prolonger avec le Real Madrid alors que son contrat expire en juin prochain, selon des informations de Marca. Les dirigeants madrilènes apprécient son apport dans l’effectif et la performance qu’il offre à chaque fois qu’il entre sur le terrain.

La direction de la Maison Blanche a fait une deuxième proposition de contrat à l’international espagnol. Un geste qui démontre la volonté du club à continuer de compter sur lui. Une offre que le joueur a accueillie favorablement. Les Merengues ne veulent pas perdre un élément qui garantit des buts et des minutes de qualité. Asensio veut plus de temps de jeu, mais il sait qu’il a la confiance du club et de l’entraîneur, qui sont des facteurs clés.

