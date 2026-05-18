OL-Lens : Jean-Louis Leca défend la stratégie osée de Pierre Sage

Hier soir, Lens a laminé l’OL 4 à 0. Pourtant, certains doutaient de la stratégie de Pierre Sage, qui avait fait tourner une partie de son effectif. Une stratégie validée par son directeur sportif Jean-Louis Leca. «Il n’y a pas de choix du coeur (de la part de Sage contre l’OL, ndlr). On a beaucoup échangé. Notre but était de ramener 25 joueurs prêts pour aller livrer cette bataille qui va nous attendre vendredi (en finale de Coupe de France contre Nice, ndlr). Les temps de jeu ont été partagés sur les deux matches. Aujourd’hui (hier), on a livré un grand match. C’est la victoire d’un groupe et d’un club aussi.»

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Il poursuit : «le sentiment qui prédomine c’est que c’est la saison d’un groupe, pas que d’une équipe. Ce soir (hier), avec beaucoup de changements dans l’équipe, le groupe a prouvé que c’est ce groupe qui a été construit pour aller chercher une très belle saison. On espère qu’elle sera historique. Ce n’est pas moi, c’est tout un club (qui est la genèse de ce projet; ndlr). Vous savez, on est fiers d’avoir mis le bleu de chauffe tous ensemble. La direction, le club (…) C’est un alignement positif. Mais il y a encore beaucoup de travail car on va devoir remettre le couvert dans quelque temps. On va savourer.» Le message est passé.