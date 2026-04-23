Real Madrid : saison terminée pour Arda Güler et Eder Militão

Rien ne va plus du côté du Real Madrid sur cette fin de saison. Outre l’élimination en Ligue des Champions face au Bayern Munich qui condamne quasiment le club à une saison blanche, l’effectif est de plus en plus décimé par les blessures. Ce jeudi, le club madrilène a confirmé deux mauvaises nouvelles : les fins de saison d’Arda Güler et d’Eder Militão.

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«Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Éder Militão, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près. Suite aux examens passés aujourd’hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Arda Güler, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près». Dès lésions qui vont éloigner les deux joueurs pendant au moins 4 semaines.