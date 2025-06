Demba Ba s’enflamme pour le PSG de Luis Enrique

Invité de l’émission "Rothen s’enflamme" ce lundi sur RMC, Demba Ba a salué le travail réalisé par Luis Enrique cette saison au Paris Saint-Germain. Selon l’ancien attaquant sénégalais, l’entraîneur parisien a insufflé une mentalité fantastique à ses joueurs. «Ce qui m’a le plus impressionné, déjà, c’est qu’il a pris son meilleur ou le plus talentueux et il en a fait le plus travailleur de l’équipe, Ousmane Dembélé. Il y a quelques années on disait à un joueur qui ne voulait pas courir qu’il devait marquer cinquante buts. Eh bien aujourd’hui tu marques cinquante buts mais tu cours quand même, je n’en ai rien à faire, ça veut dire que le meilleur buteur de l’équipe c’est peut-être celui qui court le plus et qui lead (sic) tout le monde», a tout d’abord lancé Demba Ba.

Et d’ajouter : «en fait j’ai l’impression que le coach a amené tous les joueurs dans une idée et une mission commune. Et ils sont tous d’accord, ils ont tous accepté que cette idée soit la manière dont ils vont jouer, ils vont courir, défendre et attaquer tous ensemble. Après je trouve que la direction et le staff ont déjà trouvé une idée commune entre eux alors qu’avant ce n’était pas le cas. Ensuite, c’est lié au profil des joueurs que tu prends. Quand tu regardes les profils de joueurs qu’il y a dans cette équipe, à part Pacho et Marquinhos, je ne peux pas dire qui est latéral, je ne peux pas dire qui est ailier, je ne peux pas dire qui est attaquant ou milieu de terrain. J’ai l’impression qu’il n’y a même plus de structure mais que c’est tellement bien fait». L’intéressé appréciera.