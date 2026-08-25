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Un défenseur de Naples arrive en prêt à Lorient

Par Kevin Massampu
1 min.
Nosa Edward Obaretin @Maxppp

Le FC Lorient vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau défenseur central, en la personne de Nosa Obaretin (23 ans). Le joueur italien arrive en prêt en provenance de Naples, où il est sous contrat jusqu’en 2027, pour la saison en Bretagne. Prêté la saison passée à Empoli, le natif de Forlì - passé par le centre de formation de l’AC Milan - a disputé 30 rencontres avec le club italien, dont 29 de Serie B (2349 minutes jouées).

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« Nosa Obaretin, nouveau défenseur de la ville aux six ports. Nosa Obaretin débarque dans notre cité. Le défenseur est prêté pour une saison chez les Merlus et vient renforcer notre arrière-garde. Bienvenue à Lorient, Nosa », a annoncé le club merlu, qui a concédé un match nul contre Nice (0-0), lors de la première journée de Ligue 1, le week-end dernier.

Pub. le - MAJ le
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