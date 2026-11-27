Le match nul concédé mercredi soir face à l’AS Roma (2-2) en Ligue des Champions a mis en lumière certaines limites du secteur offensif du Paris Saint-Germain et forcément relancé le débat sur le prochain mercato hivernal à Paris. En l’absence de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous deux gravement blessés, le club de la capitale manque notamment de profils explosifs, capables de provoquer balle au pied, de déséquilibrer un bloc adverse et de créer des différences individuelles dans les trente derniers mètres. Si Luis Enrique dispose encore de plusieurs solutions offensives avec Ousmane Dembélé, Maghnès Akliouche, Ferran Torres, Senny Mayulu ou encore Mika Godts, les deux longues absences privent le technicien espagnol de caractéristiques bien particulières. Et malgré les récentes déclarations de l’entraîneur parisien, qui refuse de recruter uniquement pour compenser des blessures, la question d’un renfort offensif cet hiver se pose sérieusement.

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Luis Campos doit toutefois composer avec les difficultés propres au mercato hivernal, durant lequel les clubs sont rarement disposés à se séparer de leurs meilleurs éléments. Plusieurs noms circulent depuis quelques semaines autour du club de la capitale et celui d’Abde Ezzalzouli revient régulièrement parmi les pistes évoquées. Il faut dire que l’international marocain coche plusieurs cases du profil recherché par les Parisiens. Capable d’évoluer sur le flanc gauche, particulièrement à l’aise dans les situations de un contre un et doté d’une belle capacité d’accélération, l’ailier du Real Betis possède justement certaines des qualités qui font actuellement défaut au PSG. Tout comme Antonio Nusa du RB Leipzig, le Marocain, généreux en effort, pourrait coller aux principes de jeu de Luis Enrique.

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Le Betis se prépare, le Barça reste à l’affût

Et selon les informations de Sport, le Real Betis se prépare justement à voir son joueur susciter de nombreuses convoitises lors du prochain mercato hivernal. Si Manu Fajardo, le directeur sportif du club andalou, avait démenti les rumeurs d’un intérêt parisien après la blessure de Khvicha Kvaratskhelia il y a quelques semaines, la direction sévillane reste attentive à l’évolution du marché. Pour l’heure, les Verdiblancos n’ont aucune intention de se séparer de l’un de leurs meilleurs éléments en cours de saison, tandis qu’Abde privilégie également la poursuite de son aventure en Andalousie. Mais en interne, on est conscient qu’une offre financière conséquente pourrait rapidement faire évoluer la situation. Le Marocain dispose notamment d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros, un montant qui n’est pas inaccessible pour une écurie disposant de la puissance financière du PSG.

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Ce dossier est également suivi avec beaucoup d’attention du côté du FC Barcelone. Lors de la vente d’Abde au Betis en septembre 2023, contre un chèque de 7,5 millions d’euros, le club catalan avait conservé 50 % sur une future revente du joueur. Un pourcentage ramené à 20 % en février 2025 dans le cadre de l’opération concernant Vitor Roque. Ainsi, si un club venait à lever la clause libératoire de l’international marocain, le Barça récupérerait pas moins de 12 millions d’euros, une rentrée d’argent bienvenue pour les Blaugranas. Si aucune offensive concrète du PSG n’est encore évoquée par la presse espagnole, les besoins actuels du club de la capitale et le profil d’Abde Ez font de lui un joueur dont le nom risque de revenir avec insistance à l’approche du mois de janvier.