Real Madrid : Carlo Ancelotti toujours dans le doute pour son avenir

L’avenir de Carlo Ancelotti est toujours incertain. Annoncé comme nouvel entraîneur du Brésil à l’issue de la saison, le technicien italien a toujours laissé planer le suspens à ce sujet, lui qui arrivera à la fin de son contrat en fin de saison. Et alors que le Brésil, qui traverse actuellement une crise de résultats dans ce début d’éliminatoires à la Coupe du monde 2026, Carlo Ancelotti a encore jeté le doute sur son futur, en n’écartant pas l’idée de prolonger au Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Je ne pense pas à mon avenir. Je suis fier que l’on parle de moi au Brésil et rien d’autre. J’attendrai jusqu’à mon dernier jour au Real Madrid, a-t-il d’abord expliqué devant la presse, avant d’évoquer Xabi Alonso, également annoncé pour prendre sa succession. Je remercie Xabi Alonso pour ses mots. C’est un joueur extraordinaire et il mène une carrière fantastique en tant qu’entraîneur parce qu’il a les qualités parfaites. Il a le profil pour être entraîneur à Madrid parce qu’il connaît le club et qu’il est très apprécié». Le Brésil attendra.