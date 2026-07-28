La presse s’emballe pour l’arrivée de Zinédine Zidane, Xabi Alonso a un plan précis pour Chelsea

Le jour Z

"Il revient" ! Vous vous souvenez de la Une mythique de L’Équipe lors du retour de Zinédine Zidane en équipe de France avant le Mondial 2006, rebelote quasiment 21 ans plus tard, mais cette fois dans le costume de sélectionneur. La FFF va annoncer le successeur de Didier Deschamps qui sera donc Zizou. Une conférence de presse est prévue à 11h au siège de la fédération pour introniser et présenter Zinédine Zidane, l’occasion pour l’ancien coach du Real Madrid de répondre aux médias pour la première fois en tant que sélectionneur de l’équipe de France. “Génération Z”, ajoute L’Équipe. On aura attendu pendant longtemps, mais ça y est, Zidane est enfin là où il a toujours voulu être, à la tête des Bleus. Il était difficile de garder le secret durant tous ces mois de négociations, il faut dire qu’il n’y avait pas vraiment d’autre piste pour Philippe Diallo. Zinédine Zidane a toujours semblé être le successeur naturel de Didier Deschamps, une évidence pour tout le monde, surtout que le principal intéressé a repoussé un paquet d’offres depuis son départ du Real en 2021, dans le seul et unique but d’attendre le poste de sélectionneur. Le premier jour de sa nouvelle vie démarre donc aujourd’hui, et même si Zidane est toujours le même personnage, charismatique et timide, la FFF a vu les choses en grand. Tapis bleu pour l’occasion, 120 journalistes et photographes accrédités pour l’occasion, il sera difficile de rater une seule miette de la présentation en grande pompe du chauve le plus célèbre de France. Même si de son côté, Zinédine Zidane aurait préféré un sobre communiqué qui aurait pu lui permettre d’éviter le flux médiatique.

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Chelsea pioche chez les anciens

Chelsea et Xabi Alonso s’attaquent à Danny Welbeck. Piste surprise pour les Blues puisque l’ancien d’Arsenal a 35 ans, mais il sort de sa meilleure saison au niveau statistique. Xabi Alonso veut faire venir Danny Welbeck pour encadrer son équipe et notamment le jeune João Pedro qu’il connaît puisqu’ils ont joué ensemble à Brighton. Welbeck n’a pas vraiment le profil type du joueur qui signe à Chelsea, mais Xabi Alonso l’a choisi et le dossier avance bien, ce qui pourrait déjà pousser Emmanuel Emegha vers un départ, lui qui n’a pas joué le moindre match avec Chelsea. D’ailleurs dans le même temps, Chelsea s’intéresse à Jordan Henderson, 36 ans, mais encore international anglais cet été durant la Coupe du Monde. L’ancien capitaine de Liverpool pourrait être libéré par Brentford, et encore une fois, c’est un joueur d’expérience qui est réclamé par Xabi Alonso pour densifier le milieu de terrain. En parallèle, Xabi Alonso est très heureux de l’arrivée de Morgan Rogers, “le joueur qui manquait” selon lui. Le technicien espagnol a d’ailleurs une idée bien précise de comment l’aligner avec son ami Cole Palmer.

Yan Diomandé, trajectoire express

En passe de s’engager avec le Real Madrid pour près de 120 M€, Yan Diomandé a vécu deux saisons complètement folles. Il y a 1 an et 5 mois seulement, Yan Diomandé jouait son premier match en Europe avec Leganés, sur la pelouse du Real Madrid. Quelques mois plus tard, le RB Leipzig a pris le risque de poser 20 M€ sur un talent brut sans vraie référence, un choix payant puisque le club saxon devrait récupérer 120 M€ seulement un an plus tard. Yan Diomandé connaît l’Espagne et on se souvient de lui. Borja Jiménez, l’entraîneur de Leganés à l’époque et désormais à Al-Ahli au Qatar, a été témoin de l’arrivée de Diomandé comme il l’a expliqué dans Marca : « j’ai découvert Yan grâce à une vidéo amateur sur YouTube que Jeff Luhnow, le propriétaire de Leganés, m’a montrée. Il avait environ 16 ans et fréquentait l’un des centres de formation du club aux États-Unis. Jeff m’a dit : "Nous avons le nouveau Messi", et j’étais sidéré par ce que ce gamin accomplissait. » Après l’avoir vu jouer une seule fois avec la réserve, l’entraîneur espagnol est conquis et le fait monter dans le groupe pro. Tout va ensuite aller très vite, première apparition, premier but, et transfert au RB Leipzig. Maintenant, c’est le Real Madrid qui est en passe de s’attacher ses services au détriment du PSG.