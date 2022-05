Federico Valverde ne veut pas parler de Mbappé

Après que Kylian Mbappé annonce sa prolongation de contrat au PSG, de nombreux joueurs madrilènes avaient postés des messages subliminaux sur leurs réseaux sociaux. Federico Valverde avait publié une photo avec la légende :« être un joueur de Madrid est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir.» AS lui a demandé s'il visait directement Mbappé à travers ce poste, mais l'Uruguayen n'assumait plus totalement : «non, non. Chacun l'interprète comme il l'entend. J'utilise mes réseaux sociaux pour informer les gens et je parle du Real Madrid, je parle de moi et de mon équipe. »

Le milieu du Real Madrid estime ensuite qu'il n'a pas le temps de parler de Mbappé car il a une finale de Ligue des Champions à préparer : «ceux qui veulent interpréter d'autres choses, c'est leur choix. Nous savons quel genre de joueur est Mbappé, nous savons ce qu'il apporte, ce qu'il donne à son équipe, c'est un joueur spectaculaire. Mais nous ne pensons qu'à gagner la finale samedi, à gagner un autre titre pour le Real Madrid. Quant à Mbappé, je préfère ne pas en dire plus.»