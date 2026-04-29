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Ligue des Champions

PSG : premières nouvelles inquiétantes pour Achraf Hakimi

Par Maxime Barbaud
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

C’est la mauvaise nouvelle de la soirée côté PSG. Lors de son duel homérique remporté face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des Champions, le club parisien a déploré la blessure en fin de rencontre d’Achraf Hakimi derrière la cuisse droite. Si Luis Enrique espérait n’y voir que des crampes, le Marocain est incertain pour le match retour mercredi prochain en Bavière.

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D’après RMC, les examens passés par le latéral droit n’ont pas vraiment rassuré et ont même invalidé la thèse des crampes. Il doit passer de nouveaux tests cet après-midi pour vérifier s’il s’agit d’une simple contracture, ou si le problème est plus grave. Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia n’ont eux aucun problème physique et seront présents à Munich.

Pub. le - MAJ le
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