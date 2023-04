Un ancien Ballon d’Or démonte la gestion chaotique de Chelsea

La suite après cette publicité

16 recrues, 4 entraîneurs, plus de 600 millions d’euros de dépenses… mais une saison blanche. Chelsea n’y arrive toujours pas, et pour Michael Owen, légende de Liverpool, la gestion chaotique menée par l’Américain Todd Boehly est la source du problème. Dans des propos repris par AS, le Ballon d’Or 2001 a démonté le recrutement massif du club londonien, éliminé dès les quarts de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, mardi (0-2, 0-4 score cumulé).

«Ils ont acheté tous les joueurs qu’ils pouvaient et maintenant ils ont un gros problème. Je pense que la première chose à faire est de réduire l’effectif. Cela épuise les entraîneurs. J’en suis persuadé. Quand vous arrivez au centre d’entraînement et que vous avez 30 joueurs à votre disposition, c’est épuisant, a d’abord tranché l’ancien international anglais. C’est l’un des grands mystères de tous les temps, comment peut-on dépenser 600 millions et ne pas faire venir un attaquant de pointe ? Ils ont recruté à l’envers. (…) Et maintenant ça va se retourner contre eux puisqu’ils vont devoir se débarrasser de joueurs. Certains ne voudront pas partir, il faudra donc les dédommager. C’est une erreur qui va coûter cher.»

À lire

LdC : la délégation du Barça présente à Stamford Bridge pour Kanté