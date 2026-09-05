La sale soirée de Kylian Mbappé et du Real Madrid

L’invincibilité du Real Madrid aura tenu 3 journées de Liga. Le 4e match fut fatal aux Merengues sur la pelouse d’un Betis hargneux et volontaire. La Casa Blanca a vécu une sale soirée hier lors de sa défaite 1-0. Les occasions ont été nombreuses pourtant. Kylian Mbappé a même vu Valles repousser son penalty au bout du temps additionnel, et quelques minutes plus tôt, le joker Espi pensait avoir égalisé, avant d’être signalé hors-jeu. Vinicius Junior a fini par retomber dans ses travers, et certains joueurs comme Arda Güler et Dean Huijsen se sont même pris le bec entre eux.

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La nervosité a gagné les Madrilènes dans cet environnement hostile de La Cartuja. Brillant à domicile face à la Real Sociedad (4-1) et Malaga (4-0), ce Real l’est beaucoup moins à l’extérieur. Son succès poussif sur la pelouse de l’Espanyol avait déjà montré certaines limites. « Félicitations au Betis, qui a joué pour faire match nul et a eu de la chance », pestait Mourinho d’entrée de jeu en conférence de presse. « Si le match se termine par un nul, on est frustrés, car on méritait mieux, alors imaginez notre frustration face à une défaite. »

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Mourinho : « Les joueurs du Real Madrid sont purs et naïfs »

Le Portugais avait la mine des mauvais jours. Il en voulait à la fois à ses joueurs d’avoir été naïfs en voulant répondre aux provocations adverses, mais aussi aux joueurs du Betis pour leur attitude. « Ce type qui était allongé là, devant mon banc… J’ai cru que l’ambulance arrivait ». Il y a le changement d’Arda Güler aussi à l’heure de jeu à la place de Diomande, alors que le Turc réalisait une bonne prestation. « C’était difficile de sortir Arda. Les joueurs de Betis sont malins, plus malins que les joueurs du Real Madrid. Les joueurs du Real Madrid sont purs et naïfs. Les joueurs du Real Madrid se relèvent après une faute, et les joueurs de Betis sont plus malins là-dedans. »

Et puis, il y a bien sûr ce penalty non transformé par Kylian Mbappé (qui aurait dû être à retirer), acmé d’une soirée où il n’aura rien réussi. Aligné en pointe, le Français a bénéficié de 4 grosses occasions sans en convertir une seule. La faute à une défénse andalouse héroïque aussi, mais plus globalement, l’attaquant a manqué son match en perdant beaucoup de ballons (18) et de duels (8/13). Mourinho refusait de l’accabler. «Je suis très content de mes joueurs. Tous. Absolument tous. Collectivement, j’ai vraiment apprécié, et individuellement, je n’ai rien à leur reprocher. Quant au penalty manqué, quand quelqu’un s’apprête à en tirer un, on est tous ensemble.» Attention tout de même car voilà déjà l’Inter qui se présente mardi prochain.