FC Barcelone : le diagnostic est tombé pour Lamine Yamal

Vainqueur du Celta hier soir en championnat (1-0), le FC Barcelone a vécu une soirée plus que mitigée. Certes, les Blaugranas filent tout droit vers leur 29e titre de champion d’Espagne. Mais le but de la victoire inscrit par Lamine Yamal sur penalty a laissé un goût très amer. Le prodige catalan s’est en effet blessé sur l’action et depuis hier, c’est toute l’Espagne qui retient son souffle. Du côté du Barça, Hansi Flick ne cachait pas son inquiétude en conférence de presse.

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« On doit attendre demain (aujourd’hui, ndlr), il y a sûrement une petite blessure, car il a senti quelque chose, ce n’est pas le genre de joueur qui quitte la pelouse sans raison. On espère que ça ne sera rien de grave, mais on doit attendre ». Depuis, les médias locaux évoquaient une blessure à l’ischio de la cuisse gauche et tablaient sur une absence de cinq semaines. Un énorme coup dur pour le joueur, mais aussi pour la Roja.

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Fin de saison avec le Barça

En effet, si le Barça est quasiment assuré d’être sacré en Liga, le club catalan ne joue plus rien d’autre cette saison. En revanche, l’équipe d’Espagne priait très fort pour que le numéro 10 culé ne soit pas indisponible trop longtemps, avec la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Tout ce petit monde est désormais fixé. Le FC Barcelone vient de publier son communiqué médical.

« Les examens effectués ont confirmé que Lamine Yamal, joueur de l’équipe première, souffre d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Le joueur suivra un traitement conservateur. Lamine Yamal manquera le reste de la saison et devrait être disponible pour la Coupe du Monde », peut-on lire dans le communiqué publié par le Barça.