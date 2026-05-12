«Ils devront me tirer dessus» : Pérez ne va jamais lâcher la corde

Florentino Pérez a livré une sortie particulièrement musclée face aux critiques visant le club madrilène. Interrogé sur le contexte tendu autour du Real Madrid, le dirigeant espagnol a balayé toute idée de départ avec une phrase forte : «Ils devront me tirer dessus pour se débarrasser de moi.» Avant de s’en prendre frontalement à une partie de la presse espagnole : «Les journalistes se croient tout-puissants. Ils n’ont aucun pouvoir, car les gens sont très malins.»

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Très remonté, Florentino Pérez a également défendu avec vigueur l’institution madrilène face aux attaques médiatiques récentes. «Il n’y a pas de club comme le Real Madrid dans l’histoire», a-t-il lancé, tout en comparant le traitement réservé au club merengue à celui de l’Atlético de Madrid. Convaincu que son équipe reviendra rapidement au sommet, le président madrilène a conclu avec assurance : «Veulent-ils qu’on gagne 10-0 tous les jours ? On va y arriver, ne vous inquiétez pas.»