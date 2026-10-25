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Premier League

Man United : la terrible erreur de Yoro face à Bournemouth

Par Valentin Feuillette
1 min.
Leny Yoro avec Manchester United @Maxppp
Man United 0-3 Bournemouth

Titulaire dans la défense de Manchester United ce dimanche à Old Trafford, Leny Yoro a complètement manqué son intervention en glissant sur le côté gauche de sa surface, laissant Bournemouth profiter de l’offrande. Truffert a immédiatement récupéré le ballon avant de servir Tavernier, totalement seul face à Lammens.

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L’ailier de Bournemouth n’a pas tremblé pour ajuster le portier belge sur sa gauche et permettre aux Cherries de faire le break. Une grosse erreur individuelle pour Yoro, qui plombe un peu plus les Red Devils dans une période déjà compliquée. Manchester United s’enfonce dans la crise et son jeune défenseur risque de repenser longtemps à cette glissade.

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