Man United : la terrible erreur de Yoro face à Bournemouth

Titulaire dans la défense de Manchester United ce dimanche à Old Trafford, Leny Yoro a complètement manqué son intervention en glissant sur le côté gauche de sa surface, laissant Bournemouth profiter de l’offrande. Truffert a immédiatement récupéré le ballon avant de servir Tavernier, totalement seul face à Lammens.

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😨 LA TERRIBLE GLISSADE DE LENY YORO QUI PLONGE MAN. UNITED UN PEU PLUS DANS LA CRISE ! Il reste 45 minutes aux Red Devils pour créer l’exploit dans le multiplex sur CANAL+ 🖥️ #MUNBOU | #PremierLeague https://t.co/kPjvJMKgcc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2026

L’ailier de Bournemouth n’a pas tremblé pour ajuster le portier belge sur sa gauche et permettre aux Cherries de faire le break. Une grosse erreur individuelle pour Yoro, qui plombe un peu plus les Red Devils dans une période déjà compliquée. Manchester United s’enfonce dans la crise et son jeune défenseur risque de repenser longtemps à cette glissade.