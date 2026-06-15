Ruben Amorim va bien rejoindre l’AC Milan !

Ruben Amorim s’apprête à prendre les rênes de l’AC Milan. Selon les informations du média portugais A Bola, l’ancien technicien du Sporting Lisbonne a trouvé un accord définitif avec la direction milanaise pour prendre la tête de l’équipe.

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Sur le plan contractuel, Amorim va s’engager pour une durée de deux ans, avec une option pour une saison supplémentaire. Côté finances, il touchera un salaire net de 3,5 millions d’euros par an. À cette rémunération fixe s’ajouteront d’importants bonus financiers indexés sur les résultats sportifs, notamment la quête de trophées et l’objectif prioritaire d’une qualification pour la Ligue des Champions comme le rapportent nos confrères portugais.