Al-Hilal veut s’offrir Richarlison

Soutenu par le Fonds d’investissement public saoudien et tout proche de s’offrir le titre eu Saudi Pro League, Al-Hilal pourrait une nouvelle fois enflammer le prochain mercato. Dans cette optique, le Daily Mail affirme que l’écurie saoudienne souhaiterait enrôler Richarlison, aujourd’hui sous les couleurs de Tottenham.

Si aucune approche formelle n’a encore été faite pour un joueur âgé de 27 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027, Al-Hilal se dit confiant à l’idée d’obtenir un accord avec le Brésilien et les Spurs, d’autant plus à l’heure où Ange Postecoglou prévoit une refonte importante de son équipe. Affaire à suivre…