«Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie» : Jesus Owono sort du silence après le décès de Jesús de Miguel

C’est un drame qui a bouleversé le monde du football. Lundi, lors d’un match de 2e division espagnole entre Tenerife et le Andorra FC, Jesús de Miguel a été percuté de plein fouet par le gardien adverse, Jesus Owono, sorti de sa surface pour intercepter le ballon. Grièvement blessé, l’attaquant insulaire a succombé des suites de ses blessures durant la nuit. Il avait 30 ans. La nouvelle a mis en émoi tout un club et met en lumière les risques existants sur un terrain de football.

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Pendant que Tenerife, ses supporters, et bien sûr la famille et les proches de la victime pleurent son décès, Jesus Owono a lui été pris pour cible sur les réseaux sociaux. Le portier a été victime de messages haineux, de propos racistes, et même d’avoir causé un meurtre volontaire. Face à l’ampleur du phénomène, l’Equato-guinéen de 25 ans a été contraint de fermer tous ses comptes. En parallèle, il a présenté ses excuses et ses condoléances à la famille de Jesús de Miguel. Il est au fond du trou.

«Je ressens une douleur immense pour la perte de Jesús»

Dans un communiqué publié par son club ce mercredi, il a réagi à la nouvelle tragique, exprimant les terribles sentiments qui le traversent depuis l’accident. «Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. Il m’est difficile de trouver les mots et j’ai beaucoup de mal à assimiler tout ce qui s’est passé, affirme-t-il, avant de poursuivre. Je ressens une douleur immense suite à la perte de Jesús. Je pense à lui, à sa famille et à toutes les personnes qui l’aimaient.»

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La suite s’annonce tout aussi difficile. Une enquête sera menée pour déterminer son degré d’implication et connaître s’il risque une sanction pénale ou sportive. «Je sais qu’il y aura beaucoup de choses à régler, je ferai face à ce qui viendra avec tout le respect qui est dû. Mais pour l’instant, honnêtement, je ne peux penser à rien d’autre qu’à Jesús et à la douleur que nous vivons. Repose en paix, Jesús.» Il y a bel et bien deux drames dans cette histoire tragique.