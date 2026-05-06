LdC : bonne nouvelle pour Arsenal en vue de la finale

Mikel Merino entrevoit la lumière au bout du tunnel. Blessé au pied depuis janvier, le champion d’Europe espagnol a même dû se faire opérer, nécessitant un repos total de plusieurs mois. Pendant que ses coéquipiers voient la Premier League leur tendre les bras, et se qualifier pour la finale de Ligue des Champions, lui approche doucement de son retour à l’entraînement.

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Il a même déjà repris les séances individuelles, comme le montrent certaines vidéos publiées par les Gunners. «Ça se passe super bien. Lentement, ce qui est frustrant pour un gars comme moi qui veut aider l’équipe. Il y a toujours un rôle pour toi, peu importe que tu sois en forme ou blessé, le football est un effort collectif», disait l’ancien joueur de la Real Sociedad. D’après les dernières nouvelles à son sujet, Merino pourrait être rétabli pour la finale de C1, le 30 mai prochain à Budapest.