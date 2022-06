Real Madrid : l'officialisation de Tchouameni attendue ce samedi

L'officialisation ne devrait pas tarder à tomber, mais Aurélien Tchouameni sera bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En effet, selon les informations de The Athletic, la Maison Blanche devrait annoncer ce samedi le transfert du milieu de terrain français en provenance de l'AS Monaco contre plus de 100 millions d'euros, comme nous vous l'avions révélé la semaine passée.

La suite après cette publicité

Le média britannique ajoute qu'un accord verbal avait été trouvé entre les deux parties jeudi dernier. L'international tricolore (9 sélections, 1 but) devrait parapher un contrat de six saisons avec les Merengues, soit jusqu'en 2028. Un feuilleton qui devrait prendre fin après la course entre le Real, le Paris Saint-Germain ou encore Liverpool.