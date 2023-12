LOSC-PSG : la grande fierté de Paulo Fonseca après sa bataille tactique face à Luis Enrique

Alors que Kylian Mbappé avait pourtant ouvert le score sur pénalty pour le Paris Saint-Germain, le LOSC de Paulo Fonseca n’a rien lâché ce dimanche soir sur la pelouse de son stade de Pierre-Mauroy, lors de la 16ème journée de Ligue 1. Dans les derniers instants de la rencontre, les Dogues se sont procurés de nombreuses occasions et les filets ont enfin tremblé grâce à Jonathan David qui a réussi à reprendre le ballon au second poteau pour pousser le cuir au fond et ainsi égaliser (1-1). Ce résultat permet à Lille de continuer à remonter au classement en prenant des points importants, tout en donnant de la confiance à ses cadres en forme comme Leny Yoro ou encore Edon Zhegrova, auteurs de belles prestations contre Paris.

La suite après cette publicité

«Je pense que nous avons mérité le résultat. C’était un grand match de football, très tactique mais je pense que nous avons fait un bon match. Nous avons bien défendu, c’est difficile de jouer contre le PSG mais je pense que nous avons fait un bon match défensivement. Nous n’avons jamais abandonné. Nous avons joué avec beaucoup de courage. Nous prenons des risques. Nous avons mérité. C’est un Lille plus équilibré. Nous voulons être la même équipe qui domine, qui est à l’initiative. Aujourd’hui nous sommes plus équilibrés, meilleurs défensivement, plus forte, c’est pour ça que nous avons progressé», a déclaré l’entraîneur portugais, après le match nul accroché, au micro de Prime Video.

À lire

LOSC - PSG : Manuel Ugarte remet la faute sur la pelouse… mais pas que

15 matchs consécutifs sans défaite !

Face à Lille, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, avait réalisé quelques changements dans sa tactique, installant un 3-4-2-1. De son côté, Paulo Fonseca a décidé d’apporter un peu plus de densité physique en alignant Yusuf Yazıcı en pointe au lieu de Jonathan David. Une vraie bataille tactique a eu lieu ce dimanche soir entre les deux hommes : «C’était une option tactique. Je pense que c’était important de mettre Yusuf, c’est un joueur différent de Jonathan. On savait que le PSG pressait haut donc on voulait Yusuf comme force en numéro 9 dans les espaces. Je pense que Yusuf a fait un bon match. C’est vrai il manquait un peu de profondeur. Je pense que nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions de jouer la profondeur. Globalement nous avons fait un bon match», a-t-il analysé, alors que le Canadien a quand même endossé le costume de sauveur.

La suite après cette publicité

Avec ce solide résultat glané contre le PSG, le LOSC reste désormais sur une série de 15 rencontres disputées consécutives sans la moindre défaite, tout en inscrivant 20 buts et en encaissant seulement 5. Une forme olympique donc pour les Dogues qui se placent désormais à la 4ème position du classement de Ligue 1, se rapprochant ainsi de l’OGC Nice et de l’AS Monaco qui ont perdu ce weekend: «Il a pensé de jouer avec quatre milieux car ils savent que nous jouons en carré. Je pense qu’il a joué à quatre milieux parce qu’il sait que notre jeu se fait sur le milieu en première intention. Nous voulons jouer en partant de l’axe», a aussi expliqué Fonseca sur la préparation de la rencontre face à Luis Enrique. Avant de partir en vacances de Noel, les joueurs de Paulo Fonseca affronteront le RC Strasbourg en Alsace mercredi, dans l’espoir de continuer d’empocher le maximum de points en faisant le plein de confiance.